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Происшествия12 сентября 2021 21:04

Транспортная прокуратура начала проверку после инцидента с перевернувшейся лодкой в Петербурге

Судно опрокинулось на речном вокзале в Невском районе
Евгения МОСКВИНА
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Инцидент произошел на речном вокзале в Петербурге. Фото: Яндекс.Карты

Инцидент произошел на речном вокзале в Петербурге. Фото: Яндекс.Карты

В воскресенье, 12 сентября, в Невском районе Петербурга на речном вокзале опрокинулась лодка с пассажирами. Разбираться в произошедшем будет Северо-Западная транспортная прокуратура, там уже начали проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения безопасности на водном транспорте в связи с публикациями в СМИ о перевернувшейся лодке, - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Известно, что по указанию транспортного прокурора на место происшествия на речной вокзал выехали патрульный катер линейного отдела на водном транспорте, а также сотрудники МЧС.