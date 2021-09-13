Серые цапли поселились в Петербурге перед перелетом в Африку

Серые цапли прилетели в Петербург /Фото: Павел Глазков

В Санкт-Петербург прилетели серые цапли. Эти птицы появляются в Северной столице только дважды в год во время перелета, осенью и весной. Об этом на своей странице в социальной сети 12 сентября 2021 года рассказал биолог Павел Глазков, автор канала "Каждой твари по паре".

- В Петербурге на Большом Суздальском озере можно полюбоваться серыми цаплями. А вот в Ленинградской области серые цапли гнездятся. Живут они очень компактными колониями, которые называются цапельниками. Колония умещается на участке примерно сто на сто метров. Гнезда цапли стоят на деревьях, - рассказал Глазков.

Вскоре они отправятся зимовать в теплые страны /Фото: Павел Глазков

Обычно, сразу несколько семей цапель могут поселиться на одном дереве и свить там гнезда. Птицы после возвращаются в свои дома, так как образуют стабильные пары.

Уже в середине сентября цапли покинут пристанище в Петербурге и отправятся зимовать в Африку или Западную Европу, а к нам вернутся лишь весной.