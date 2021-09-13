Комната с балконом загорелись в квартире на Светлановском проспекте в Петербурге

Мощный пожар охватил квартиру на Светлановском проспекте в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Сильный пожар произошел в Калининском районе Санкт-Петербурга. Рано утром, в 5:36 часов 13 сентября 2021 года, на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в жилом доме 70/2 по Светлановскому проспекту. На место немедленно выехали четыре пожарные машины и 17 спасателей, рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- Прибыв на место, пожарные увидели, что горит жилая двухкомнатная квартира, - сообщили спасатели.

Огонь охватил часть одну из комнат, а также балкон, на общей площади 13 квадратных метров. Пламя сильно вырывалось наружу. Однако несмотря на сильное возгорание, спасателям удалось справиться с огнем за 15 минут.

Сообщений о пострадавших в результате пожара не поступало. Сейчас на месте работают специалисты, которые выясняют причину возгорания.