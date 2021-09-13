Стоимость дач под Петербургом выросла на 12% за лето

Стоимость дач под Петербургом выросла на 12 процентов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за одно лишь лето резко подскочили цены на дачные дома. Так, стоимость домика в пределах города выросла на 4 процента, а в Ленинградкой области сразу на 12 процентов. Об этом 12 сентября 2021 года пишут "Невские новости".

- Если брать целый год, то рост цен еще больше. В Петербурге купить загородный дом стало на 24 процента дороже. Средняя цена около 30,9 млн рублей. По области цены выросли на 39% до 16,67 млн рублей в среднем, - пишет издание.

Отмечается, что такой рост может быть связан с сокращением предложений, так как за 2020 год, когда началась пандемия, горожане скупили почти все дешевые варианты.

Специалисты отмечают, что подорожание домов связано и с подорожанием цены. Также выросли цена на строительные материалы - примерно на 30 процентов.