Тарифы на ЗСД Петербурга изменятся после открытия Шуваловской развязки

После открытия Шуваловской развязки изменятся тарифы на ЗСД Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Автомобилистов Санкт-Петербурга предупредили о том, что вскоре могут измениться тарифы на ЗСД. Это произойдет с открытием Шуваловской развязки, из-за которой изменятся зоны на скоростном диаметре. Об этом рассказали в пресс-службе скоростной трассы.

- После открытия развязки станет доступным съезд с Шуваловского проспекта на ЗСД по направлению к КАД, а также заезд с проспекта на скоростную трассу в сторону Богатырского проспекте. Кроме того, с ЗСД можно будет съехать на Шуваловский проспект, если ехать с юга города, - говорится в сообщении.

Цена на проезд по ЗСД для легковых автомобилей и мотоциклов не изменится - 200 рублей в одном направлении. Для владельцев транспондеров проезд от юга КАД до Шуваловского проспекта будет стоить 248 рублей днем и 124 рубля ночью. В направлении от Шуваловского проспекта до Автомобильной улицы водитель заплатит 288 рублей в дневное время и 144 рубля в ночное.