Банду угонщиков внедорожников задержали в Петербурге

В Петербурге задержали банду угонщиков корейских внедорожников Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция пресекла деятельность банды угонщиков, которые специализировались на внедорожниках корейского производства. Для краж они использовали специальные диагностирующие и сканирующие устройства. Об этом 13 сентября 2021 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- 9 сентября полиция задержала четверых участников преступной группировки. Главарем был 41-летний ранее судимый петербуржец. Остальные занимались угоном и перегоном машин, - рассказали в полиции.

Воры отгоняли машины в гаражи, где те "отстаивались", там же на авто перебивали номера.

На данный момент доказана их причастность к угону трех машин, которые были украдены их Кировского и Выборгского районов.

На данный момент возбуждены уголовные дела и проводится расследование. Продолжаются мероприятия по установлению иных эпизодов противоправной деятельности и розыску возможных соучастников.