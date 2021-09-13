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Звезды13 сентября 2021 9:16

В Пулковской обсерватории пройдет капитальный ремонт

Запланированы работы по сохранению Павильона полярной трубы Михайлова
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Пулковскую обсерваторию отреставрируют за 3,5 млн рублей / Фото: www.citywalls.ru

Пулковскую обсерваторию отреставрируют за 3,5 млн рублей / Фото: www.citywalls.ru

В Пулковской обсерватории Санкт-Петербурга намечается капитальный ремонт. Работы пройдут в здании Павильона полярной трупы Михайлова А.А., которое является объектом культурного наследия федерального значения. Заказ на проведение ремонта появился 13 сентября 2021 года на портале госзаказов.

- Необходимо выполнение работ по капитальному ремонту фасада и кровли павильона полярной трубы, который находится в доме 65/1, литера М по Пулковскому шоссе, - говорится в документах.

Сейчас астрономическая обсерватория российской Академии наук ищет подрядчика. На работы выделено почти 3,5 млн рублей. Ремонт должен быть завершен до 10 декабря 2021 года.

Реставрация Пулковской обсерватории началась еще летом после того, как учреждение оштрафовали за ненадлежащее содержание Павильона полярной трубы.