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Общество13 сентября 2021 9:23

Периодическое протапливание началось в Петербурге 13 сентября

Первым делом, отапливать начнут детские сада, школы и медучреждения
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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13 сентября в Петербурге началось периодическое протапливание

13 сентября в Петербурге началось периодическое протапливание

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге 13 сентября 2021 года началось периодическое протапливание. Температура воздуха за окном в понедельник - плюс 16 градусов, однако уже к концу недели снова похолодает, а мерзнуть горожане уже устали, поэтому энергетики дали старт подаче тепла.

- Согласно распоряжения председателя Комитета по энергетике, с сегодняшнего дня начинается периодическое протапливание социальных объектов: школ, детских садов, учреждений здравоохранения, - напомнили в администрации Центрального района.

Возможно, теплеть начнет и в жилых домах Петербурга. Однако этот вопрос будут самостоятельно решать районные Жилкомсервисы. Перед началом протапливания они должны известить жителей.

Полный отопительный сезон начнется, когда средняя суточная температура в Петербурга будет не более плюс 8 градусов.