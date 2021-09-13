Периодическое протапливание началось в Петербурге 13 сентября

13 сентября в Петербурге началось периодическое протапливание Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге 13 сентября 2021 года началось периодическое протапливание. Температура воздуха за окном в понедельник - плюс 16 градусов, однако уже к концу недели снова похолодает, а мерзнуть горожане уже устали, поэтому энергетики дали старт подаче тепла.

- Согласно распоряжения председателя Комитета по энергетике, с сегодняшнего дня начинается периодическое протапливание социальных объектов: школ, детских садов, учреждений здравоохранения, - напомнили в администрации Центрального района.

Возможно, теплеть начнет и в жилых домах Петербурга. Однако этот вопрос будут самостоятельно решать районные Жилкомсервисы. Перед началом протапливания они должны известить жителей.

Полный отопительный сезон начнется, когда средняя суточная температура в Петербурга будет не более плюс 8 градусов.