Труп младенца обнаружили во Фрунзенском районе Петербурга

Труп новорожденного младенца обнаружили в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге во Фрунзенском районе неожиданно умер младенец. В пятом часу дня воскресенья, 12 сентября 2021 года, в полицию от диспетчера скорой помощи поступило сообщение о трупе новорожденного в одной их квартир. Стражи порядка выехали на место для проверки, рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

- В квартире дома 28/5 по Белградской улице было найдено тело новорожденного мальчика. Ребенку всего полтора месяца. Внешних признаков насильственной смерти на трупе обнаружено не было, - рассказал источник.

Тело малыша забрали медики и отправили в морг, чтобы установить причину внезапной смерти.

Про семью известно, что она полная и на учете не состоит. Мать - 30-летняя женщина, отцу 45 лет. Оба не работают и страдают от серьезного заболевания.