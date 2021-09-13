Первоклассник выжил после падения из окна 7-го этажа в Ленобласти

Первоклассник с аутизмом выпал из окна 7-го этажа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области первоклассник выпал из окна 7-го этажа и выжил. Однако ребенок находится в тяжелом состоянии. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 12 сентября 2021 года, в городе Сертолово. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Около 20:12 часов в экстренную службу поступило сообщение о том, что из окна дома 9 по улице Молодцово с большой высоты упал ребенок. Службы немедленно выехали на место, - сообщил источник.

Под окнами дома врачи нашли восьмилетнего мальчика, который проживает в этом доме. Известно, что ребенок страдает аутизмом. Он выпал из окна в тот момент, когда родители отвлеклись и не следили за сыном.

Мальчика госпитализировали в петербургскую больницу. Сейчас он находится в отделении реанимации. У ребенка множество травм головы, всего тела, внутренних органов, а также переломы. Врачи делают все возможное для спасения его жизни.