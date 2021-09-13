Водитель Mercedes погиб в ДТП с троллейбусом в Петербурге

В ДТП с троллейбусом на Маршала Блюхера скончался водитель Mercedes Фото: СОЦСЕТИ

Смертельная авария произошла в Калининском районе Санкт-Петербурга вечером 12 сентября 2021 года. На проспекте Маршала Блюхера столкнулись троллейбус и автомобиль Mercedes. Погиб водитель иномарки, рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Авария произошла около 20:05 часов рядом с домом 11 по проспекте Маршала Блюхера. За рулем иномарки находился 49-летний мужчина. Он ехал от Кушелевской дороги в сторону Лабораторного проспекта и потерял управление, врезавшись прямиком в троллейбус, который стоял на светофоре, - рассказали в полиции.

Очевидцы в социальных сетях рассказывают, что Mercedes гнал по проспекту с большой скоростью.

От удара у иномарки отлетела часть корпуса, которая ударила по другой машине Volkswagen. Водитель авто не пострадал.

Гонщик на Mercedes погиб на месте до приезда скорой. Сейчас полиция проводит проверку смертельного ДТП.