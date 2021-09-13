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Происшествия13 сентября 2021 10:30

Школьница попала в больницу после жесткого изнасилования в Петербурге

У подростка сотрясение мозга и множество ушибов
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Школьницу в Петербурге избил и изнасиловал знакомый

Школьницу в Петербурге избил и изнасиловал знакомый

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге школьница попала в больницу после жесткого изнасилования. Одиннадцатиклассница сама позвонила в скорую помощь вечером 11 сентября 2021 года и рассказала, что ее избил и изнасиловал знакомый. Все это произошло в Петродворцовом районе города, рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

- 18-летняя девушка рассказала, что ее знакомый напал на нее у него дома на Озерковой улице в Петергофе, - поведал источник.

Знакомым оказался 34-летний мужчина, дома у которого девушка отдыхала. Они вместе выпивали алкогольные напитки. Хозяин решил воспользоваться молодой гостьей, избил и надругался над ней.

Девушка попала в больницу с сотрясением мозга и множеством травм. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под стражей. Ранее мужчина привлекался к уголовной отвественности за кражу.