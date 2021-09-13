Школьница попала в больницу после жесткого изнасилования в Петербурге

Школьницу в Петербурге избил и изнасиловал знакомый Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге школьница попала в больницу после жесткого изнасилования. Одиннадцатиклассница сама позвонила в скорую помощь вечером 11 сентября 2021 года и рассказала, что ее избил и изнасиловал знакомый. Все это произошло в Петродворцовом районе города, рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

- 18-летняя девушка рассказала, что ее знакомый напал на нее у него дома на Озерковой улице в Петергофе, - поведал источник.

Знакомым оказался 34-летний мужчина, дома у которого девушка отдыхала. Они вместе выпивали алкогольные напитки. Хозяин решил воспользоваться молодой гостьей, избил и надругался над ней.

Девушка попала в больницу с сотрясением мозга и множеством травм. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под стражей. Ранее мужчина привлекался к уголовной отвественности за кражу.