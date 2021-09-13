Водитель легковушки погиб в лобовом ДТП с фурой под Петербургом

Смертельное ДТП с участием фуры и легковушки произошло в Ленобласти Фото: СОЦСЕТИ

Жесткая авария произошла под Санкт-Петербургом в поселке Ушаки. Утром 13 сентября 2021 года на трассе столкнулись легковой автомобиль и фура. Удар был "лоб в лоб". В аварии есть пострадавшие и погибшие, рассказали в аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

- Сегодня утром в посёлке Ушаки произошло лобовое столкновение легкового и грузового автомобилей. В результате ДТП пострадал водитель грузового автомобиля и погиб водитель легкового автомобиля, - рассказали в службе.

По рассказам очевидцев, машина перестраивалась и попала в слепую зону фуры, врезавшись в нее, а после влетела в отбойник.

Прибывшие на место спасатели сначала помогли выбраться из фуры водителю, которого зажало в кабине. После того, как его отправили в больницу, они достали труп водителя легковушки, который тоже оказался зажат. Сейчас на месте работает дорожная полиция и разбирается в причинах ДТП.