Резкий спад заболеваемости коронавирусом произошел в Петербурге 13 сентября 2021 года

Суточная заболеваемость коронавирусом упала в два раза в Петербурге 13 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге снова произошел скачок в коронавирусной статистике. После выходных в городе в два раза снизилась суточная заражаемость. Об этом говорят данные оперативного штаба по коронавирусу на 13 сентября 2021 года. Вероятно, спад связан с малым количеством тестов на наличие инфекции.

- За минувшие сутки в Петербурге было подтверждено еще 805 случаев заболевания коронавирусом. Северная столица сейчас занимает второе место по заражаемости после Москвы, где за сутки заболели более 2 тысяч человек, - сообщает оперштаб.

Среди выздоровевших людей, совсем небольшое количество - всего 262 пациента. Скончались за минувшие сутки 39 человек.

Всего за время пандемии в Петербурге инфекция была обнаружена у 592 934 горожан, из них полностью выздоровели 564 659 пациентов и 21 056 скончались.