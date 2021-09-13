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Происшествия13 сентября 2021 12:27

Подозреваемых в мошеннических "разводах" пенсионеров задержали в Петербурге

Аферисты представлялись по телефону родственниками жертв и говорили, что попали в беду
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Обманщиков пенсионеров на деньги задержали в Петербурге

Обманщиков пенсионеров на деньги задержали в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Санкт-Петербурга задержала двоих мошенников, которые обманывали пенсионеров, забирая у них деньги. Аферисты действовали по классической схеме: звонили своим жертвам, представлялись родственниками и говорили, что попали в беду - стали виновниками ДТП. И теперь нужны деньги, чтобы избежать уголовного преследования. Об этом 13 сентября 2021 года сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- Среди потерпевших – 100-летняя местная жительница. По телефону аферист представился ее сыном и сообщил, что попал в аварию и сейчас находится в больнице. Затем трубку взял его псевдоадвокат, который пояснил, что для того, чтобы его подзащитного не привлекли к ответственности за совершенное ДТП, требуется 500 тысяч рублей, - рассказала Ирина Волк.

Деньги женщина отдала курьеру, которого мошенники заказали через приложение.

Подозреваемых задержали в Москве. Известно, что они причастны минимум к пяти таким преступлениям. Ущерб всех пенсионеров - около 3 миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела и продолжается расследование.

Полицейские Санкт-Петербурга задержали подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионеров
Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО