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Звезды13 сентября 2021 12:39

Прижизненный портрет Екатерины I подарили Царскому Селу

Торжественная передача фрагмента картины состоится 16 сентября
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Царское село получило в дар прижизненный портрет Екатерины Первой

Царское село получило в дар прижизненный портрет Екатерины Первой

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Музею-заповеднику Царское Село Санкт-Петербурга подарили уникальный раритет - прижизненный портрет императрицы Екатерины I, супруги Петра Великого. Торжественная церемония передачи музею фрагмента картины состоится в полдень 16 сентября 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе Царского Села.

- Музей стал стал обладателем истинного раритета – фрагмента картины XVIII века "Аллегория на правление Екатерины I". По заключению экспертов, это прижизненное изображение императрицы – оно хранилось в частной коллекции в России, - рассказали в пресс-службе музея.

Известно, что фрагмент картины с императрицей подарил музею меценат. Некая компания выкупила это полотно специально, чтобы отдать его Царскому Селу.

Пока что не сообщается, когда портрет будет доступен для посетителей музея.