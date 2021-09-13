Прижизненный портрет Екатерины I подарили Царскому Селу

Царское село получило в дар прижизненный портрет Екатерины Первой Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Музею-заповеднику Царское Село Санкт-Петербурга подарили уникальный раритет - прижизненный портрет императрицы Екатерины I, супруги Петра Великого. Торжественная церемония передачи музею фрагмента картины состоится в полдень 16 сентября 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе Царского Села.

- Музей стал стал обладателем истинного раритета – фрагмента картины XVIII века "Аллегория на правление Екатерины I". По заключению экспертов, это прижизненное изображение императрицы – оно хранилось в частной коллекции в России, - рассказали в пресс-службе музея.

Известно, что фрагмент картины с императрицей подарил музею меценат. Некая компания выкупила это полотно специально, чтобы отдать его Царскому Селу.

Пока что не сообщается, когда портрет будет доступен для посетителей музея.