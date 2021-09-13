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Общество13 сентября 2021 13:13

Петербуржцам показали, как бы выглядел гравиметрополитен будущего

Футуристическое видео опубликовал городской блогер
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Петербургский блогер показал, как мог бы выглядеть гравиметрополитен

Петербургский блогер показал, как мог бы выглядеть гравиметрополитен

Фото: принтскрин видео.

Художник и блогер из Санкт-Петербурга пофантазировал, как бы выглядел гравиметрополитен будущего. 13 сентября 2021 года Вадим Соловьев опубликовал видео с летающем в небе составом. Поезд пролетает сквозь кольца, находящиеся в нескольких метров над городом.

- Самое игнорируемое правило когда-либо существовавшее на земле написано на каждой двери каждого вагона метро: «Не прислоняться». Существует ли вообще человек, который бывал в метро, но ни разу не прислонился к дверям? Другое дело — петербургский гравиметрополитен. Там, по первости, люди не то что прислоняться к дверям — вставать-то с мест боялись, - представил художник.

Подписчики блогера с восторгом отнеслись к идее.

- Эххх мечта! Питер город контрастов, подземку построить не могут много лет, а вот гравиэлектрички пожалуйста, - пошутил один из них.

Петербургский блогер показал, как мог бы выглядеть гравиметрополитен
Видео: Instagram/solovyewadim