Строительство веломаршрута Москва-Петербург завершится до 2027 года

Создание веломаршрута Москва-Петербург завершат до 2027 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый велосипедный маршрут между Москвой и Санкт-Петербургом появится до 2027 года. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на АНО "Вело1". Планируется, что трасса будет более 1 тысячи километров.

- Пилотный участок маршрута в 20 километров вдоль Канала имени Москвы в Дмитровском городском округе Подмосковья был открыт уже 12 сентября, - говорится в сообщении.

До конца 2021 года по плану построить 56 километров веломаршрута по Подмосковью. Следующий участок, который будет связывать Дубну, Дмитров, Пушкин и Мытищи, начнут обустраивать в 2022-2023 годах.

На протяжении всего запланированного веломаршрута будут 16 городов и порядка 300 других населенных пунктов. На маршруте обустроят специальные беседки для отдыха. На велодорожку планируется потратить порядка 20 млрд рублей. Проезд для велосипедистов по ней будет бесплатный.