Патриарх Кирилл освятил Архиерейское подворье храма Святой Троицы в Петербурге

Совершён чин малого освящения Архиерейского подворья храма Святой Троицы / Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге состоялось малое освящение Архиерейского подворья храма Святой Троицы на Октябрьской набережной. Служение провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл, рассказали 13 сентября 2021 года в Смольном.

- Возрождение храма – еще один достойный пример сотрудничества города и Русской Православной Церкви в деле сохранения духовных и нравственных ценностей нашего народа. Благодарю всех, кто принимал участие в реставрации собора и обустройстве подворья, - отметил губернатор Александр Беглов во время торжественной церемонии.

Подворье существовало на этом месте еще в 18 веке, позже там возникло кладбище для крестьян и жителей Малой Охты. В 1868 году здесь был построен собор в честь Святой Живоначальной Троицы, а в 1938 году колокольню взорвали, кладбище расширили.

Подворье вновь появилось на историческом месте в 2018 году. Помимо храма на территории обустроены прогулочные общественные зоны и две детские площадки.