Вестибюль метро "Площадь Восстания" закрыли из-за подтопления

Вестибюль метро "Площадь Восстания" в Петербурге закрыли из-за сильного ливня Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге начались последствия сильного ливня. В 13:17 часов 13 сентября 2021 года метрополитен был вынужден закрыть вестибюль станции "Площадь Восстания" из-за подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

- Вестибюль номер 2 закрыт на выход на Московский вокзал из-за скопления воды на территории вокзала, - сообщили в пресс-службе.

На данный момент работает выход из вестибюля на Лиговский проспект. А также работает другой вестибюль с выходом на улицу Восстания.

Напомним, что на Петербург обрушился сильный ливень. Ожидается, что за день в городе выпадет до одной пятой части от месячной нормы сентября. Кроме того, ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Поэтому в городе уже дежурят дорожные службы, которые экстренно реагировать на стихию.