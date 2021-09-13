Ученики 15 петербургских школ ушли на дистанционку из-за коронавируса и ОРВИ

17 школьных классов в Петербурге находятся на дистанционке из-за коронавируса и ОРВИ Фото: Александра СУРИС

Учебный год в Санкт-Петербурге только начался, но простуда не заставляет себя долго ждать. Осень оказалась очень холодной, поэтому уже в начале третьей учебной недели несколько классов школ города оказались на дистанционном обучении. Об этом "КП-Петербург" 13 сентября 2021 года рассказали в комитете по образованию.

- На 13 сентября на дистанционном обучении 17 классов в 15 школах и две группы в двух детских садах, - рассказали в пресс-службе.

Дети находятся на дистанционном обучении в связи с обнаружением инфицированных коронавирусом, либо из-за большого количества заболевших ОРВИ и гриппом.

Напомним, что в петербургских школах и детских садах на данный момент привиты от коронавируса более 50 процентов педагогов.