Петербурженку, оставившую грудного ребенка одного в машине, привлекли к ответственности

Сотрудниками полиции Невского района привлечена к ответственности женщина, оставившая грудного ребенка в машине одного Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге привлекли к отвественности мать, оставившую грудного ребенка одного в машине. В пятом часу дня 12 сентября 2021 года в полицию позвонил прохожий и рассказал, что у дома 4 по Народной улице припаркован автомобиль "Лексус", а в нем громко плачет малыш. Сотрудники полиции сразу же выехали на место, рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Сотрудники выехали, обнаружили указанный автомобиль, в котором находился младенец и плакал. Окна у машины были приоткрыты, - рассказали в полиции.

Вскоре к машине подошла мать малыша, женщина 1982 года рождения. Она сказала, что просто не надолго зашла в магазин за подгузниками. Ребенок за ее отсутствие не пострадал.

Женщину доставили в отделение полиции, где составили протокол. Позже ей надо будет снова явиться в полицию.