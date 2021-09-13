Массовую гибель птиц и животных заметили в Яблоневом саду Петербурга

Петербуржцы жалуются на массовую гибель голубей и уток в Яблоневом саду Фото: СОЦСЕТИ

Жители Санкт-Петербурга пожаловались на множество мертвых птиц и животных в Яблоневом саду. Видео с фотографиями 13 сентября 2021 года опубликовала местная жительница. На кадрах в пруду и вокруг него валятся трупики птиц.

- Когда уберут мёртвых голубей в Яблоневом пруду? - возмутилась женщина.

На видео, которое она опубликовала, видно, что у самого берега в пруду плавают трупики уток и крыс. На берегу лежат мертвые голуби. В чем причина такой массовой гибли, на данный момент не известно. Однако причина может крыться в воде.

Некоторые пользователи соцсети посмеялись над женщиной и предложили ей самостоятельно убрать трупы животных. Другие же посоветовали обратиться с видео в экологическую службу, так как такая массовая гибель птиц может быть неспроста.