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Общество13 сентября 2021 14:52

Штормовой ветер обрушится на Петербург 14 сентября

МЧС предупредило горожан о резком ухудшении погоды
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге 14 сентября

МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге 14 сентября

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Недолгое потепление закончилось в Санкт-Петербурге. МЧС города предупредило о том, что во вторник, 14 сентября 2021 года, в Северной столице будет бушевать ураганный ветер. Поэтому, перед непогодой стоит подготовиться.

- 14 сентября в Санкт-Петербурге ожидается северо-западный, западный ветер, местами до 20 метров в секунду, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Ветер такой же силы уже обрушился на Петербург в понедельник, 13 сентября. Вместе с ним пришел и мощный ливень. К часу дня он уже сумел подтопить Московский вокзал. Из-за этого в течение 40 минут был закрыт выход на вокзал со станции метро "Площадь Восстания". Позже работа вестибюля была восстановлена.

Ожидается, что дождь будет идти в течение всего дня.