Средняя предлагаемая зарплата в Петербурге в сентябре 2021 года составила 52 тысячи рублей

Среднее предложение по зарплате в Петербурге составило 52 тысячи рублей в сентябре 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в началом осени начался и деловой сезон. Многие вышли из отпусков, а на рынке вакансий появились тысячи новых предложений. Как стало известно "Комсомольской правде - Петербург", размер средней зарплаты, которую предлагают работодатели в городе, составляется около 52 тысяч рублей. Об этом изданию рассказала руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО Мария Бузунова.

- Из всех сентябрьских вакансий у 58% средняя зарплата составляет около 52 тысяч рублей. При этом петербургские компании в 17% случаев предлагают зарплату выше - до 100 тысяч рублей, - рассказала Мария.

Есть вакансии и с более высокими зарплатами, однако их процент намного меньше; Так, около пяти процентов объявлений ориентированы на специалистов, у которых зарплата будет до 155 тысяч рублей, а три процента вакансий предлагают доход от 205 тысяч рублей и выше.