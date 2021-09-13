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Общество13 сентября 2021 15:16

Особый «антиковидный» режим введут на избирательных участках Петербурга

Избирателям будут выдавать маски, перчатки и одноразовые ручки для голосования
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
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Городские избирательные комиссии специально к началу выборов закупят маски, перчатки и одноразовые ручки.

Городские избирательные комиссии специально к началу выборов закупят маски, перчатки и одноразовые ручки.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Во время выборов на избирательных участках Северной столицы будет действовать особый «антиковидный» режим. Об этом «Комсомолке» в понедельник, 13 сентября, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

- Роспотребнадзор сейчас работает над списком рекомендаций, - уточнили в ведомстве. – Известно точно, что в него войдет обязательное ношение масок и перчаток, а также соблюдение санитарной дистанции – то есть, все те меры предосторожности, которые действуют сейчас во всех местах массового скопления людей.

Маски и перчатки избирателям будут выдавать прямо на участках. Кроме того, каждый ТИК к началу выборов закупит одноразовые шариковые ручки – чтобы за одну ручку не бралось сразу несколько человек. После того, как ручка «отработает», ее планируется утилизировать – ну или избиратель может забрать ее с собой, это не возбраняется. Жаль лишь, что ручки будут не фирменные, а самые обыкновенные – но в хозяйстве, как говорится, сгодится все.