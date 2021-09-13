Сады и парки Петербурга закрыли из-за ливня и штормового ветра 13 сентября

Петербургские сады и парки закрыли 13 сентября из-за шторма Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Санкт-Петербург обрушились сильный ливень с ветром. Из-за этого 13 сентября 2021 года комитет по благоустройству города принял решение закрыть скверы, парки и сады Северной столицы. Об этом сообщили в ведомстве.

- С 14:00 в Петербурге закрыты Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский сады, сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, сквер Галины Старовойтовой, - пояснили в Смольном.

Когда места для прогулок будут открыты снова, пока что не уточняется. Но мера была принята для того, чтобы обеспечить безопасность горожан и гостей Северной столицы.

Напомним, что по прогнозу синоптиков в городе на Неве ожидается до 12 мм осадков и сила ветра в 15-20 метров в секунду. На улицах уже дежурят дорожные службы, готовые убирать поваленные деревья.