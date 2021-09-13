Петербуржцы пожертвовали 300 тысяч на реставрацию «Венеры Коломенской»

Фото: instagram.com/kolomna_neighborhood/

Жители Петербурга собрали деньги на реставрацию скульптуры «Венера Коломенская». До этого власти города признали фигуру бесхозной и пытались ее снести, но жильцы двора решили отстоять «Венеру». Администрация Петербурга согласилась оставить скульптуру, если ее приведут в порядок.

Деньги на реставрацию собирали, что называется, «с миру по нитке». Местные жители разместили объявление о помощи на страничке в Instagram «Добрососедство Коломны» в начале июня 2021 года и за короткий срок собрали нужную сумму,

- Во время работ выяснилось, что в отливке основания использовали битое стекло. Так что наша Венера, не только Коломенская, но и немного эко, - поделились активисты, которые организовали сбор.

Фигура Венеры Коломенской уже осенью вернется на прежнее место – Дровяной переулок. Чтобы освежить статую, потребовалось 300 тысяч рублей.