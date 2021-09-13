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Здоровье13 сентября 2021 16:06

Более 400 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации в Петербурге

К аппаратам ИВЛ подключены 149 заболевших
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Коронавирусный коечный фонд Петербурга занят на 73%

Коронавирусный коечный фонд Петербурга занят на 73%

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге продолжается борьба с коронавирусом. По данным Смольного на 13 сентября 2021 года в городских больницах в очень тяжелом состоянии находится 401 пациент. Все они помещены в отдел реанимации. Всего в больницах с диагнозом COVID-19 более 3,7 тысяч человек.

- В Петербурге коронавирусный фонд коек в больницах заполнен на 73,5 процента. Среди заболевших 149 пациентов находятся на аппаратах искуственной вентиляции легких, - говорится в отчете городского правительства.

Прием больных сейчас проводится в 14 больницах, 11 из них городские и три федеральные. За минувшие сутки были госпитализированы 166 новых пациентов.

Переносят коронавирус в домашних условиях более 18 тысяч человек. Почти все получают бесплатные лекарства для лечения.