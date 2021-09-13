Уровень воды в Неве поднялся на 20 сантиметров во время ливня 13 сентября

Уровень воды в Неве за час поднялся на 10 см Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Санкт-Петербург 13 сентября 2021 года обрушился сильный ливень. Дождь с самого утра поливает улицы города, делая перерывы на 10-30 минут. Так, в один из пиков интенсивности в Неве сильно поднялся уровень воды. Об этом пишет изданий "Мойка78".

- Так, в 13:14 часов 13 сентября уровень воды в Неве был на отметке 37 сантиметров, но уже спустя час отметка поднялась до 48 сантиметров, - пишет издание.

Но это еще не предел. Спустя еще пару часов уровень воды в Неве вырос еще более чем на 10 сантиметров и на 16:25 часов был зафиксирован на отметке в 55 сантиметров.

В городе помимо ливня бушует ветер. Порывы достигают до 20 метров с секунду. Добавим, что переживать о потопе пока рано. Дирекция дамбы держит ситуацию под контролем и сообщит, если будет закрывать створки.