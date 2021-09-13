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Общество13 сентября 2021 16:48

Более 11 мм дождя за 20 минут выпало в Выборгском районе Петербурга 13 сентября

Ливень не утихал в Северной столице более четырех часов
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Самый сильный ливень прошел в Выборгском районе Петербурга

Самый сильный ливень прошел в Выборгском районе Петербурга

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге 13 сентября 2021 года с самого утра льет дождь. Без перерыва ливень шел более четырех часов, но несмотря на этого городская система водоотведения справилась с потоком осадков. Об этом сообщили в "Водоканале".

- В Санкт-Петербурге зафиксированы единичные случаи скопления воды, которые были оперативно устранены специалистами. Всего в городе работает 67 специализированных бригад, - отметили в компании.

Самый интенсивный ливень был зафиксирован в Выборгском районе. Там за 20 минут выпало более 11 мм осадков. Следом "поливало" и Приморский район, там максимально выпало 10,6 мм осадков за то же время.

Единственное подтопление произошло на территории Московского вокзала, из-за чего даже был закрыт выход из вестибюля станции "Площадь Восстания". Но там с проблемой справились оперативно.