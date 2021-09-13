Водный «Невский маршрут» в Петербурге закроют 2 октября

В Комитете транспорта Санкт-Петербурга подвели итоги первого месяца работы «Невского маршрута». Это новый вид транспорта, который появился в Северной столице 7 августа как альтернативный. Он связывает шесть причалов, расположенных на Неве в центре города. Прокатиться на нем уже успели 2,5 тысячи человек.

- Это пилотный проект рассчитан на два месяца. Завершить мы его планируем 2 октября, как только закончится сезон навигации. Потом мы уже будем анализировать плюсы и минусы, смотреть, какие остановки были самыми популярными и уже делать выводы, - прокомментировали в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Это новый вид транспорта, который появился в Северной столице 7 августа как альтернативный. Фото: Артем КИЛЬКИН

За первый месяц работы «Невского маршрута» пассажиры предпочитали добираться на нем до главных достопримечательностей Петербурга. Самыми популярными остановками стали Кунсткамера и Адмиралтейство. Больше всего пассажиров наблюдалось в выходные и пятничные дни.

Напомним, три однопалубных судна курсируют каждый день с 11 до 19 часов с интервалом в полчаса.