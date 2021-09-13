В Петербурге отец двоих детей отправился в тюрьму за поджог двери в чужую квартиру

В Петербурге мужчина сядет в тюрьму на 2 года за поджог чужой двери. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржец отправился на два года в тюрьму за поджог входной двери в чужую квартиру. О странном поступке мужчины рассказали в городской объединенной пресс-службе судов (ОПСС). В прошедшем июле отец двоих маленьких детей решил похулиганить на шестом этаже одного из домов на Камышовой улице. Хозяин квартиры поджог не оценил и вызвал на место не только спасателей МЧС, но и полицию. Зачем злоумышленник сделал это – так и осталось непонятным.

- Гражданин Антипов ранее был судим. Вину в поджоге двери он признал, раскаялся, рассказал, что имеет детей. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в исправительную колонию строгого режима, - передает ОПСС Петербурга.

Ущерб от поджога составил 14 710 рублей. Эту сумму преступник успел возместить потерпевшему до отправления в колонию.