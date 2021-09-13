Машиностроительный завод в Сосновом Бору заработал на полную мощность

В Сосновом Бору вышел на полную мощность машиностроительный завод, специализирующийся на изготовлении кранов. Фото: правительство Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посетил машиностроительный завод в Сосновом Бору, который с понедельника, 13 сентября, заработал на полную мощность. Прежде всего, предприятие зарекомендовало себя как изготовитель различных металлических конструкций кранов для портов по всей России. 47-й регион всерьез рассчитывает на пользу от производства.

- У нас заявлен ряд крупных портовых проектов – новых терминалов с различной номенклатурой грузов, и уверен, что продукция из Соснового Бора будет ими востребована, - цитируют губернатора в пресс-службе правительства Ленобласти.

Добавим, что на заводе площадью в 42 тысячи «квадратов» трудятся около 290 человек. По планам, до конца 2021 года предприятия выпустит 5 тысяч тонн металлоконструкций.