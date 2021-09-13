Новые штрафы для пассажиров метро планируют ввести в 2021 году

Смольный планирует внести ряд изменений в правила пользования петербургским метрополитеном. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный планирует внести ряд изменений в правила пользования петербургским метрополитеном. Речь идет о 16 пунктах, касающихся административных нарушений. В Комитете по транспорту «Комсомолке» объяснили, зачем нужны поправки.

- Правила пользования метрополитеном меняют для того, чтобы они соответствовали федеральному законодательству. Сейчас документ проходит антикоррупционную проверку, после чего его рассмотрят депутаты. Поэтому вступление закона в силу займет какое-то время. Скорее всего, это произойдет до конца 2021 года, - сказали в ведомстве.

Отметим, что среди правил, в которые собираются внести поправки, есть как вполне привычные, например, заперт за профессиональную съемку и попрошайничество, так и весьма удивительные. В частности речь идет о запрете на проведение спортивных мероприятий, езду по станциям на мопеде, разведение костров в вагонах и запуск фейерверков.

Все эти правила существовали и ранее. Речь идет лишь о внесении некоторых изменений в формулировки или сумму штрафа за нарушение.