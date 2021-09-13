Вакцинация беременных от коронавируса началась в Петербурге

Привиться от коронавируса беременные петербурженки могут в любом городском прививочном пункте Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге официально стартовала вакцинация от коронавируса для беременных женщин. Первую прививку получила врач, акушер-гинеколог Елена Рогозинская. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщил городской комитет по здравоохранению.

- На данный момент будущим мамам доступна только одна вакцина - "Спутник V", - уточнили в пресс-службе ведомства. - Только она официально одобрена минздравом для введения беременным женщинам. Пройти вакцинацию петербурженки "в положении" могут в любом из городских прививочных пунктов.

Однако доступна процедура не всем: к ней допускаются только женщины на сроке от 22 недель и выше, входящие в группы риска по хроническим заболеваниям сердца, сосудов, органов дыхания и эндокринной системы. Решение о том, допускать женщину к вакцинации или нет, будет принимать врач-терапевт во время предварительного осмотра.