Из-за вспышки африканской чумы в Псковской области приостановлен ввоз свинины в Ленобласть

Ленобласть временно осталась без свинины из Псковской области из-за вспышки африканской чумы. Фото: Артем КИЛЬКИН

На территории семи муниципальных районов Псковской области выявили опасную инфекцию - африканскую чуму свиней. Официально подтвердили уже 14 случаев болезни. В связи с этим поставка свинины из этого региона в Ленинградскую область приостановили.

- Главная задача ветеринарной службы - сохранение эпизоотического благополучия региона по целому ряду опасных болезней животных, - отмечает руководитель Управления ветеринарии Ленинградской области Леонид Кротов.

Для предотвращения распространения вируса в Ленобласти ветеринары обследуют свиноводческие, подсобные и крестьянские фермерские хозяйства. У птиц и животных собирается биоматериал. В лабораториях его проверяют на наличие опасных инфекций.