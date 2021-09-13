Петербурженка обожгла ногу, провалившись по колено под землю на Будапештской улице

В Петербурге женщина обожгла ногу, частично провалившись под землю. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жительница Санкт-Петербурга провалилась по колено под землю на Будапештской улице. На участке внезапно прорвало трубу. К счастью, женщина быстро выдернула ногу из-под грунта и сообщила о происшествии в спецслужбы. На место оперативно выехала аварийная бригада «Теплосети». В предприятии заверили, что помогут пострадавшей.

- Предварительно, там просел грунт из-за технологического нарушения на тепловых сетях. Пострадавшую доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. После оказания медицинской помощи она отказалась от госпитализации. Компания обеспечит всю необходимую помощь в лечении и реабилитации, - сообщили «КП-Петербург» в «Теплосети».

К слову, в компании застраховали гражданскую ответственность за причинение вреда прохожим в случае ЧП.