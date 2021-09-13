На внешнем кольце КАД полностью закроют съезд на развязке с Ропшинским шоссе

На КАД очередное перекрытие, на этот раз на развязке с Ропшинским шоссе. Фото: "Яндекс.Карты" / ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Автомобилистов Петербурга и Ленобласти предупредили о полном перекрытии съезда на развязке внешнего кольца КАД с Ропшинским шоссе. Неудобства придется потерпеть с 16 по 19 сентября 2021 года. Причина традиционная для этого начала осени – устранение колейности покрытия проезжей части. О дорожных работах сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- Ликвидация колейности будет производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Однако сроки производства работ могут быть скорректированы с учетом погодных условий, - добавляют дорожники с отсылкой на возможные дожди.

На месте работ в целях безопасности всех участников движения установят знаки , водоналивные ограждения, а также смонтируют яркую световую сигнализацию.