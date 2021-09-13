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Общество13 сентября 2021 20:11

Завод по производству труб построят за 200 млн рублей в Невском районе Петербурга

Проект предприятия согласовали в Смольном
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге построят новый завод по производству труб.

В Петербурге построят новый завод по производству труб.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Невском районе Петербурга появится новый завод, который займется производством труб. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного. В администрации Северной столицы уже согласовали соответствующий проект по возведению предприятия. Владелец завода – ЗАО «Петерпайп». Компания построит двухэтажное здание, в который вместится лаборатория, большой производственный цех и технические помещения.

- Инвестиции в завод составят почти 200 млн рублей. Новое производство построят за три года. Это хороший пример того, как успешное предприятие не останавливается на достигнутом и расширяет производство, - сообщил губернатор Александр Беглов.

К слову, за первые шесть месяцев 2021 года индекс промышленного производства в Петербурге вырос до 108%.