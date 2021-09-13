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Общество13 сентября 2021 20:28

Выборг примет историческую школу для студентов из-за границы

Учеба продлится с 14 до 23 сентября
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Выборге примут международную историческую школу.

В Выборге примут международную историческую школу.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Выборге стартует международная историческая школа для иностранных студентов, которые обучаются в вузах России. Учеба для ребят из-за границы продлится с 14 по 23 сентября. О мероприятиях рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти. Студенты погрузятся в четыре темы: Великую Отечественную войну, имперское наследие России, великие научно-технические прорывы ученых страны, а также в подробности полета Юрия Гагарина в космос.

- В рамках каждой темы запланирована интенсивная образовательная программа, включая онлайн-лекции, а также конкурс на право получения именной стипендии. Итоги конкурса будут подведены 22 сентября, - отмечают власти.

Но не только одной учебой богата международная школа – студентов планируют сводить на оперу и на разнообразные экскурсии по главным достопримечательностям Выборга.