Новый МФЦ откроется на Парнасе в 2022 году

Жители Парнаса с нетерпением ждут нового МФЦ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый офис МФЦ откроют в Выборгском районе, на Парнасе, Петербурга в 2022 году. Учреждение появится на улице Валерия Гаврилина, рассказали «КП» в пресс-службе ведомства. Пока что жители могут воспользоваться мобильным офисом, который недавно обновили, расширив спектр услуг.

- Это обновленный автобус, первый оснащенный терминалом для оплаты госпошлин. Там доступно около 300 услуг, включая регистрацию недвижимости и детские пособия. По городской программе планируется постепенно обновлять другие мобильные офисы, - рассказали «КП» в пресс-службе МФЦ.

Представители ведомства добавили, что мобильный офис на Парнасе сможет оказать большинство государственных услуг за исключением тех, которые требует хранения и выдачи документов, удостоверяющих личность. Это обусловлено стандартами безопасности. Так что паспорта и водительские права в мобильных офисах не выдают.