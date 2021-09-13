В Новом Петергофе капитально отремонтируют улицу Юты Бондаровской

В Петербурге отремонтируют популярную улицу в Новом Петергофе. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге собираются капитально отремонтировать улицу Юты Бондаровской, которая располагается на территории Нового Петергофа. Работы закончат в худшем случае в 2023 году. Соответствующее решение приняли в Смольном, о чем сообщает пресс-служба администрации города.

Капремонт на улице сделают для обеспечения транспортной доступности к новым жилым кварталам, где живут около 35 тысяч человек. Строительство многоквартирных домов там вовсю ведется, но вот с обустроенными дорогами одни проблемы. По подсчетам специалистов, на улице Юты Бондаровской немаленькая интенсивность движения машин – более двух тысяч авто в сутки.

- Кроме этого на участке дороги от Луизинской улицы до проезда в Суворовском городке планируется капитально отремонтировать проезжую часть, восстановить пешеходные дорожки и тротуары, - цитируют губернатора Александра Беглова в пресс-службе Смольного.