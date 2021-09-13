Петербургский яхт-клуб «Геркулес» планируют закрыть

Очередной яхт-клуб в Санкт-Петербурге планируют закрыть. Фото: Олег ЗОЛОТО

Яхт-клуб «Геркулес», расположенный на северном берегу Финского залива в Приморском районе, планируют закрыть. Об этом в студии радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» в понедельник, 13 сентября, рассказал президент Федерации парусного спорта Санкт-Петербурга, вице-президент Всероссийской Федерации парусного спорта Сергей Алексеев.

- Есть такая информация, что яхт-клуб «Геркулес» скоро исчезнет. Не знаю, может, одумаются. Там прекрасная Академия парусного спорта, занимается 500 детей. Готовится под сдачу отличная марина. Если ее не будет, тогда не знаю, - отметил Сергей Алексеев.

По его словам, на месте клуба хотят построить новый небоскреб.

Всего в Северной столице работает три яхт-клуба. Если закроют «Геркулес», то их останется два. В то время как яхтсменов насчитывается 5 тысяч .