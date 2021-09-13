Яхтсменка Анна Хворикова раскрыла свои доходы

Яхтсменка Анна Хворикова - о доходах в парусном спорте. Фото: www.instagram.com/zefwind.

Участница Олимпийских игр в Токио по парусному спорту Анна Хворикова раскрыла свои заработки. В прямом эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» в понедельник, 13 сентября, спортсменка призналась, что в месяц ее доходы не превышают 100 тысяч рублей.

- Но я стремлюсь к этому, - отметила Анна Хворикова.

По ее словам, она получает зарплату от сборной и от города. Также многие яхтсмены участвуют в коммерческих гонках. И там, по мнению Хвориковой, хорошо платят.