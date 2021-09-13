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Авто13 сентября 2021 23:08

Движение по Всеволожскому путепроводу откроют на год раньше намеченного срока

Проехать по дороге можно будет к грядущей зиме
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Всеволожский путепровод откроют на год раньше намеченного срока. Фото: instagram.com/dorogi_lo

Всеволожский путепровод откроют на год раньше намеченного срока. Фото: instagram.com/dorogi_lo

Проехать по Всеволожскому путепроводу можно будет уже к началу зимы в 2021 году. О быстром ходе работ рассказали в пресс-службе «Ленавтодора» в Instagram. Согласно контракту, у рабочих еще чуть более года на строительство путепровода, но фактически движение откроют вот-вот. Местные автолюбители ждут не дождутся этого, чтобы не стоят по несколько часов на ж/д переезде.

- Путепровод одевается в асфальт. Закатан нижний слой со стороны Колтушей, на самом пролете монтируем полотно и гидроизоляцию. Под 100 человек на объекте, - сообщили в «Ленавтодоре».

К слову, на предприятии анонсировали скорые хорошие новости по поводу возведения разворотного кольца на съезде с КАД в Мурино. Ранее рабочие посетовали, что там есть сложности с инженерными сетями.