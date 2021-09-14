Пожар в 12-комнатной коммуналке произошел в Петербурге

Пожар произошел в 12-комнатной коммуналке в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге произошел пожар в 12-комнатной коммунальной квартире. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в 4:53 часа 14 сентября 2021 года. На место немедленно выехала бригада спасателей, рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- Пожар происходил в коммуналке, расположенной в доме 3, корпус 1, по улице Жени Егоровой в Выборгском районе города, - рассказали спасатели.

К моменту приезда спасателей огонь еще не успел сильно распространиться. Пламя охватило около четырех квадратных метров в бытовой комнате. За дело принялись три пожарные машины и 15 человек личного состава МЧС Петербурга. Спустя час после вызова огонь был уже ликвидирован.

На данный момент причина возгорания не известна. Отмечается, что в пожаре пострадавших нет.