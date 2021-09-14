Вандалы разгромили все выставки в парке Монрепо Выборга

В Монрепо вандалы разгромили все выставки / Фото: Музей-заповедник Монрепо

Сотрудники музея-заповедника Монрепо в Выборге бьют тревогу. С начала сентября вандалы разгромили все выставки, которые открывались на территории парка, ломая цветы и унося с собой экспонаты в качестве "сувениров". Об этом в Монрепо рассказали 13 сентября 2021 года.

- Выставка "Нарцисс" должна была существовать с 11 по 20 сентября. Увы, она прекратила свою работу. Вандалы, мародеры, нечистые на руку граждане оборвали крепления и украли все футболки с изображениями "Нарцисса", - рассказали в пресс-службе парка.

Вандалы украли розы и ве разноцветные шарфики с эко-маршрута, которые вязали друзья парка.

6 сентября в парке открылась выставка, посвященная мхам, но и она не выжила. Вандалы разорили все, что можно было и украли маленький горшочек с мхом.