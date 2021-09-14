Балконная рама рухнула на машины на Петербургском шоссе

Балконная рама упала на машины в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Утро для владельцев пары авто в Санкт-Петербурге выдалось совсем не добрым. Около 7 часов утра 14 сентября 2021 года в дома номер 3 на Петербургском шоссе рухнула балконная рама и угодила прямиком на припаркованные машины. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Упала балконная рама на Петербургском шоссе. "Сюрприз" владельцу, - рассказали свидетели в сети.

Пострадали сразу около четырех машин. Кому-то балки просто оставили пару царапин на капоте, а кому-то повезло меньше. Так, одному автомобилю конструкция полностью разбила заднее стекло.

Виновных этого ЧП пока что не установили. По какой причине рухнули перекрытия балкона, пока что тоже не известно. Напомним, что в городе бушует сильный ветер. Возможно под его напором балкон не выдержал.