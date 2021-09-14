Резкое похолодание и сильный ветер придут в Петербург 14 сентября

Сильный ветер и дожди придут в Петербург 14 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителей Санкт-Петербурга ждет резкое похолодание. Если в понедельник температура воздуха еще достигала 17 градусов тепла, то во вторник, 14 сентября 2021 года, воздух прогреется максимум до плюс 11 градусов. Вместе с этим в Северной столице продолжит бушевать штормовой ветер.

- Сегодня, 14 сентября, метеорологические условия в Северной столице будет формировать тыловая часть циклона, уходящего своим центром на юго-запад Архангельской области. В такой ситуации регион ждёт облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Ожидается сильный и порывистый ветер, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В Петербурге ожидается температура воздуха в плюс 9-11 градусов, по Ленинградской области плюс 7-12 градусов. Ветер будет сильный, северо-западный 7-12 метров в секунду с порывами до 16-21 метров в секунду.